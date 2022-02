Sony au top, et sous DX11 !

Sony a décidé, à l'instar de son ennemi Microsoft, de mettre les pieds dans le plat des jeux PC. Et il faut dire que jusque-là, c'est presque un sans-faute, tant les titres portés l'ont été de manière excellente ! Death Stranding, Days Gone, Horizon Zero Dawn, voici venir l'heure de Kratos et de God of War. Techniquement, on a un jeu sous DX11, donc pas l'API la plus à la pointe, mais le rendu final est excellent. Le jeu affiche des textures d'un grand niveau, gère le TAA, le DLSS 2.3 et le FSR 1.0. Nous allons justement étudier ces divers rendus avec des captures d'écran, une vidéo, sans oublier les classiques benchmarks. À vos haches ? Massacrez !