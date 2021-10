Chez GIGABYTE, le modèle AORUS Master Xtreme représente le haut du panier. Que ce soit en pour les cartes graphiques ou les cartes mères, c'est ainsi qu'est établie la hiérarchie. La Z690 du jour n'échappe pas à la règle, et elle est bigrement imposante. Avec son format E-ATX, on peut en mettre des choses dedans. Seul souci, avec son tablier noir qui recouvre quasiment tout l'espace, on ne voit absolument rien, sauf qu'il y a 3 ports PCIe x16, le premier devrait être full x16 5.0, le second maxi x8 5.0, le dernier devrait être PCIe 3.0. C'est le CPU qui donne ses 16 lignes PCIe à la carte graphique, s'il y en a deux, elles auront chacune 8 lignes à disposition. Il y a également un header USB 3.1 (ou 3.2) pour USB type-C.

Pour le reste de la description, ce n'est pas né de notre observation, mais plutôt de la source VDCZ. Elle affirme qu'il y a un port Ethernet 10 GbE piloté par une puce Marvell AQC113C et un autre 2.5 GbE dévolu à une puce Intel. Il y aurait aussi du WiFi 6, et même du Thunderbolt 4 pouvant supporter de la 5K à 60 Hz. Enfin il y aurait 3 slots M.2 pour y coller un bon SSD des familles. On n’a rien d'autre, mais d'ores et déjà, il ne lui manquera pas grand-chose si jamais elle venait à vous faire de l'oeil et draguait votre porte-brouzoufs.