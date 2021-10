GTA est à Rockstar Games ce qu'Assassin's Creed est à Ubisoft et FIFA à EA, des franchises machines à sous presque intemporelles ! Au moins, pour Assassin's Creed et FIFA les "mises à jour" sont quasi annuelles (ce qu'Ubisoft a toutefois décidé d'arrêter dans le cas de cette franchise en particulier), mais avec GTA 5 et sa branche GTA Online, Rockstar avait trouvé une véritable mine d'or, générant de la richesse presque sans effort depuis le lancement du titre en 2013. Le joueur qui attend une vraie suite sous la forme de GTA 6 va encore devoir prendre son mal en patience, puisque Rockstar a saisi l'excuse des consoles next-gen Xbox Series X/S et PS5 pour republier GTA 5 sous la forme d'un remaster prévu pour cet automne.

En parallèle, l'éditeur va aussi tirer sur la corde de la nostalgie des joueurs et jouer la carte du remaster pour GTA 3 (2002 sur PC), Vice City (2003 sur PC) et San Andreas (2005 sur PC) ! Trois gros titres ayant largement contribué à faire le succès de Rockstar - à une époque (clairement révolue) où les épisodes se succédaient encore rapidement - et qu'il sera prochainement possible de revisiter grâce à GTA The Trilogy Definitive Edition. Si vous êtes dans l'attente de ce recueil anthologique et espérez que votre plus ou moins PC moderne sera en mesure de faire tourner le refresh, voici les configurations officieuses minimales et recommandées rapportées par une nouvelle rumeur sur Twitter. Pour le fun et la nostalgie, et infliger au passage un vilain coup de vieux aux plus anciens d'entre vous, nous avons également ajouté les recommandations matérielles originelles pour les 3 jeux à leur lancement respectif.

Config' pour GTA Processeur Mémoire Carte graphique Stockage OS Minimum pour GTA 3 Pentium III 450 MHz 96 Mo Carte graphique Direct3D 16 Mo 500 Mo Windows 98 Recommandée pour GTA 3 Pentium III 700 MHz 128 Mo Carte graphique Direct3D 32 Mo 500 Mo Windows XP Minimum pour Vice City Pentium III 800 MHz Athlon 800 MHz Celeron 1,2 GHz Duron 1,2 GHZ 128 Mo Carte graphique DirectX 9.0 32 Mo 915 Mo (+ 635 Mo si carte graphique incompatible avec la compression DirectX) Windows 98 à XP SP1 Recommandée pour Vice city Pentium IV Ahtlon XP 256 Mo Carte graphique DirectX 9.0 64 Mo GeForce 3, Radeon 8500 ou mieux 1,55 Go (+ 635 Mo blablabla) Minimum pour San Andreas Pentium Athlon 1 GHz 256 Mo Carte graphique DirectX 9.0 64 Mo GeForce 3 ou mieux 4,7 Go Windows XP SP1 Recommandée pour San Andreas Pentium 4 Ahtlon XP 384 Mo Carte graphique DirectX 9.0 128 Mo GeForce 6 ou mieux Minimum pour GTA 5 Core 2 Quad Q6600 Phenom 9850 4 Go GeForce 9800 GT 1 Go Radeon HD 4870 1 Go 65 Go Windows 7 64-bit SP1 à Windows 8.1 64-bit Recommandée pour GTA 5 Core i5 3470 FX-8350 8 Go GTX 660 2 Go Radeon HD 7870 2 Go Minimum pour GTA Trilogy Definitive Edition Core i7-2700K FX-6300 8 Go GTX 760 Radeon R9 280 45 Go Windows 10 Recommandée pour GTA Trilogy Definitive Edition i5-6600K Ryzen 5 2600 16 Go GTX 970 Radeon RX 570 4 Go

The PC requirements for GTA Trilogy are higher than the requirements for GTA V. ????https://t.co/gtGD7IbZbd pic.twitter.com/1DgWNZup5Z — Okami Games (@Okami13_) October 15, 2021

Rien de bien fou, même si c'est tout de même un peu plus qu'il n'en faut pour faire tourner GTA 5. Ça se rapproche aussi de ce qu'il est nécessaire d'avoir pour RDR2. En tout cas, cela voudrait dire que la très grande majorité d'entre nous pourra faire tourner ce remaster sans faire souffrir nos machines. Au prix où est le matos en ce moment, c'est tant mieux ! Les recommandations pourraient se comprendre par les besoins plus élevés de nos PC contemporains et aussi le fait que des titres remastérisés ne sont pas toujours les plus optimisés du lot.

Enfin, on ne connaît pas encore exactement l'étendue et la profondeur du remaniement graphique et du gameplay de ces trois anciens titres, mais il semblerait que ce serait à base d'UE4. La description du jeu, apparue brièvement sur la page de support de Rockstar, nous donne aussi un p'tit indice de ce qu'il faudrait en attendre. À vous de voir si cela vaudra réellement les 60 € que Rockstar compte apparemment exiger pour cette collection revisitée, et même 70 € pour y jouer sur PS5 et Xbox Series S/X. Espérons que ça en vaudra plus la peine que le remaster de Mass Effect... (Source : GTAForum, Twitter)

Three iconic cities, three epic stories. Play the genre-defining classics of the original Grand Theft Auto Trilogy: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas updated for a new generation, now with across-the-board enhancements including brilliant new lighting and environmental upgrades, high-resolution textures, increased draw distances, Grand Theft Auto V-style controls and targeting, and much more, bringing these beloved worlds to life with all new levels of detail."