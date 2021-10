C'est déjà arrivé dans l'histoire des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), mais voir quatre fois le même titre dans le Top 10, ça fait toujours un p'tit quelque chose. Donc New World se vend bien, très bien même, porté par Amazon et les nombreux influenceurs qui en font la promotion. Et à côté de ça, on a le futur nouveau Battlefield qui pointe déjà le bout de son nez, la sortie ayant pourtant déjà été repoussé de presque un mois. Ce dernier trimestre 2021 nous réserve du lourd, foi de pilier.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 39 Semaine 38 Semaine 37 1 New World CS:GO - Operation Riptide Deathloop 2 New World New World Tales of Arise 3 New World New World Deathloop 4 CS:GO - Operation Riptide NARAKA: BLADEPOINT NARAKA: BLADEPOINT 5 New World Deluxe FIFA 22 NBA 2K22 6 MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Deathloop Red Dead Redemption 2 7 FIFA 22 Timberborn Timberborn 8 FIFA 22 - Ultimate Edition Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 9 Valve Index VR Kit Potion Craft: Alchemist Simulator New World 10 Battlefield™ 2042 Gas Station Simulator Valheim

Et concernant les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on a du classique avec les "grosses" sorties récentes qui squattent la tableau. Pour rappel, Deathloop n'est sorti que sur PC et PS5, d'où sa non présence sur les autres supports. Donc oui, les consoles de l'ancienne génération sont un peu à part, surtout la Xbox One qui nous ressort un vieux GTA, mais ceci explique un peu cela. Bref, Lost Judgement et Tales of Arise sont les vainqueurs sur console. Voilà.