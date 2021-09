Ayant reçu un accueil mitigé, on avait quand même envie de tester Deathloop. L'objectif dans ce FPS, c'est de casser une boucle temporelle en assassinant des vilaines personnes. Notre objectif à nous, c'est surtout de se prouver qu'on sait encore tenir une manette noudidiou. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 18h