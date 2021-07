Chernobylite est arrivé hier sur Steam, complet enfin. Il s'agit d'un jeu dans la mouvance des STALKER, RPG action dans l'environnement de Tchernobyl et sa zone d'exclusion, survie, horreur, science-fiction, pétoche, et tout ça avec l'Unreal Engine 4. Vous enquêtez sur la disparition de votre compagne, alors que vous êtes un scientifique de la centrale, les premiers retours sont globalement positifs, si vous aimez l'univers décrit, soit consultez, soit jouez au jeu !

Gamegpu a fait le test, comme d'hab, pour ce titre dont le DLSS fut implémenté par le fameux plug-in. En 1080p, la championne, comme quasiment toujours, c'est la RX 6900 XT, battant toutes les cartes vertes même avec DLSS, puisque ce dernier n'apporte rien en plus, logique pour une définition aussi faible et des cartes aussi pêchues.

Dès qu'on monte en QHD, la RX 6900 XT est dominée par la RTX 3080, y compris sans DLSS, toutes les cartes qui la devancent ont besoin de DLSS pour passer devant la RX 6900 XT. La RX 6800 domine, de peu, la RTX 2080 Ti sans DLSS. En UHD, il y a beaucoup de cartes affichant au moins 60 ips, avec ou sans DLSS au cas par cas, la RTX 2080 Ti étant à 58 quand la RX 6800 est à 60, mais le DLSS est positif en termes de gains dans ce jeu et à cette définition rude, mais néanmoins de plus en plus maitrisée. Ça mouline donc plutôt bien quand on voit les résultats en UHD, et c'est tant mieux !