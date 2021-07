Bonjour à tous les lèves-tôt du Comptoir, le futur vous appartient — comme le dis le dicton, tout du moins — ou, à défaut, les informations en avant-première sur la dernière carte des rouges. En effet, c’est à un horaire pas vraiment des plus habituels qu’AMD a souhaité lever le voile sur les détails techniques de son dernier bébé : la RX 6600 XT.

Designée dans le but de conquérir le cœur des joueurs en FullHD comme l’a fait la RTX 1060 en son temps (une cible qui sert, au passage, également de référence chez les verts), la nouvelle venue reprend sans surprise l’architecture RDNA 2 et le 7 nm de TSMC qui ont fait jusqu’alors le succès de la gamme, en l’allégeant par rapport à la RX 6700 XT précédente : 32 CU soit 2048 SP, mais surtout, seulement 32 Mio d’Infinity Cache, soit trois fois moins que les 96 Mio de sa grande sœur.

P'tit nom ? Nombre de Stream Processors / COmpute Units Frequence maximale (Game Frequency) Infinity Cache VRAM TBP Sorties vidéo Prix AMD RX 6700 XT 2560 / 40 2424 MHz 96 Mio 12 Gio GDDR6 @ 16 Gbps 230 W Dépendant de la carte 579 $ AMD RX 6600 XT 2048 / 32 2359 MHz 32 Mio 8 Gio GDDR6 @ ? 160 W (!1câble 8-pin) 1 HDMI, 3 DP (version Founder's Edition) Mystère... AMD RADEON PRO W6600 1792 / 28 ? 32 Mio 8 Gio GDDR6 @ 14 Gbps 130 W 4 DP 1.4 / dépendant du laptop (version mobile) 649 $ AMD RX 6600 (rumeurs) 1792 / 28 ? 32 Mio 8 Gio GDDR6 @ 14 Gbps 150 W Dépendant de la carte Pas sortie !

Du côté des performances, les rouges la placent un bon cran au-dessus de la RX 5600 XT et de la RX 5700 de la génération précédente : logique, mais sans placement tarifaire, difficile d’émettre un jugement qui puisse avoir une quelconque valeur. Rajoutez que ces tests, réalisés en interne, ont toujours pour but de mettre en valeur le nouveau modèle, et vous obtenez des chiffres à prendre avec beaucoup de recul — presque autant que les fuites qui précédaient la carte, en fait. Face à la GTX 3060 concurrente, la RX 6600 XT serait en moyenne 15 % plus rapide ; mais la firme se garde bien de tester face à la 3060 Ti, évitant toute situation désavantageuse !

Comme à toutes les présentations de matériel, la nouvelle venue sert également de prétexte pour rappeler les différentes avancées logicielles de la firme : Smart Access Memory permettant un accès plus rapide à la mémoire du GPU par le CPU, Radeon Boost chargé de diminuer dynamiquement la résolution de rendu en fonction du rythme du jeu, Radeon Anti-Lage qui s’occupe de diminuer la latence et, surtout, le FidelityFX SUperResolution, concurrent libre du DLSS de chez NVIDIA. Reste que, au vu de la cible de la carte — le 1080 p — nous prévoyons un rendu graphiquement assec dégradé en cas d’utilisation du FSR, essentiellement par des arguments de théorie du signal : il faut un minimum de pixel pour que l’algorithme de reconstruction d’edge puisse apporter un gain significatif. Autrement dit, la fonctionnalité sera davantage pour toucher le 1440 p dans des conditions plus confortables que pour déchirer en FullHD.

Pour ce qui est de la disponibilité, tenez-vous prêts pour le 11 août afin de tenter d’en chopper une : préparez votre touche F5 et sortez la meilleure fibre optique, il n’est pas garanti que tous les clients trouvent leur bonheur — passif de pénurie COVID obligeant. Néanmoins, les rouges annoncent avoir travaillé avec pas moins de 11 fabricants ainsi que 5 OEMs (Acer, ALIENWARE, DELL, HP et OMEN — ce qui n’en fait que trois puisque ALIENWARE est géré par DELL et OMEN par HP...) dans le but de fournir à tous un système équipé : rendez-vous dans une grosse dizaine de jours pour le vérifier.

Autant de GPU... voilà qui fait rêver !

En résumé, si vous ne l’avez pas encore comprise, aujourd’hui ne marque que la levée de l’embargo concernant les spécifications techniques de la belle, sans aucune mention au passage d’une éventuellement RX 6600 tout court. Pour ce qui est des performances sur notre banc de test ou encore du prix de revente, il va donc falloir encore se munir encore d’un peu de patience... Courage, le 11 août va vite arriver !