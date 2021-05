Ça y est, Cyberpunk est sorti du classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions)... Même chose pour It Takes Two d'ailleurs après deux mois, qui aura eu plus de succès que certains gros titres, qui l'eût cru. Sinon on retrouve des sorties récentes dans le haut du panier, avec un Biomutant surprenant malgré les avis mitigés sur Steam, et un Days Gone qui tient le coup aussi, sans compter le remaster de la trilogie Mass Effect qui a finit par conquérir les joueurs. Ah, et GTA5 est de retour aussi. Normal.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 21 Semaine 20 1 Biomutant Pre-Order Days Gone 2 Biomutant Mass Effect™ Legendary Edition 3 Sea of Thieves Biomutant 4 Mass Effect™ Legendary Edition Resident Evil Village 5 Days Gone Subnautica: Below Zero 6 Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 7 Grand Theft Auto V Valve Index VR Kit 8 ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition 9 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition It Takes Two 10 Rust Cyberpunk 2077

Du coup, si on s'attarde sur les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on ne peut s'empêcher de se dire que c'est quand même un peu dommage d'avoir cette maudite semaine de retard, ça aurait été pratique de faire le parallèle direct avec le classement de chez Valve. Quoi qu'il en soit, on reste sur un classement assez peu changeant avec du RE8 au programme, notamment sur consoles, et du déjà vu genre FIFA, AC ou COD...