Le jeu, qui est un monde ouvert, est un mix entre Kung Fu Chaos (XBox), Karaté kid (Atari 520/1040), Skyrim. Il met en scène un personnage qui est un mélange de Rocket et de Chat Potté, tabassant aussi bien au pied qu'à l'arme à feu. Bref, il a plutôt bonne presse, pour ceux qui aiment le genre avec du craft, vous serez servis. Il mouline sous Unreal Engine 4, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir au final si le titre est ouvert à toutes les cartes du marché, ou s'il est techniquement élitiste au point de ne tourner que sur des cartes haut de gamme.

Gamegpu a fait le test. Comme on s'y attendait, UE4 oblige, les Geforce brillent un peu plus que d'ordinaire, avec une RX 6800 quasiment à égalité avec la RTX 3070 qu'elle domine pourtant plus largement, ou encore une RX 5700 XT être dominée par la RTX 2060, cette dernière étant plus classiquement sous la RX 5700. De la même manière, la Radeon VII souvent au niveau de la GTX 1080 Ti se trouve sous la GTX 1070. Quant aux cartes Polaris, elles sont plus largement dominées par la GTX 1060 6 Go.

La situation perdure en QHD, à quelques cas près, comme la Radeon VII qui passe juste devant la GTX 1070. En UHD, trois cartes s'échappent, avec par ordre de mérite la RTX 3090, 3080 et RX 6900 XT. La RX 6800 passe sous la RTX 2080 Ti, alors que la Radeon VII et la RX 5700 XT s'offrent la RTX 2060 même si c'est de très peu. Si ce jeu est plus favorable aux verts qu'aux rouges, il n'en reste pas moins jouable dans de très bonnes conditions.