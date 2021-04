Difficile de nier que Nier cartonne. En témoignent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) qui non seulement l'affublent d'une première place, mais se payent le luxe de le voir apparaître une seconde fois dans ce Top 10. Oui, visiblement c'est toujours aussi compliqué pour Valve de regrouper les différentes versions/régions d'un même jeu. Mais bon, passons. On attend surtout de voir si la semaine prochaine sonnera le glas pour Outriders, ce qui est fort probable, et pour Valheim, qui a fait son petit bonhomme de chemin mais c'est bon là, circulez.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 16 Semaine 15 1 NieR Replicant™ ver.1.22474487139... It Takes Two 2 It Takes Two Stellaris: Nemesis 3 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 4 NieR Replicant™ ver.1.22474487139... Sea of thieves 5 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Outriders 6 Titanfall 2 Valheim 7 Battlefield V Monster Hunter World: Iceborne 8 Valheim The Forest 9 Outriders Forza Horizon 4 10 The Forest Satisfactory

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on a presque envie de parler de retour à la normale. Le classement PC redevient ce qu'il était depuis plusieurs semaines/mois, et l'absence de sorties marquantes ou d'exclusivités sur consoles contraint les anciens à se reposer sur leurs acquis. À la limite la Xbox Series se fait remarquer avec Outriders et It Takes Two, mais ça s'arrête là. En revanche, préparez-vous pour le mois de main, car c'est une avalanche de sortie qui s'apprête à chambouler le SELL.