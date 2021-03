Une fois n'est pas coutume, on va entamer ce billet avec les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Tout simplement pour se libérer de ce poids que symbolise l'absence de mouvement, cet immobilisme causé par la situation générale actuelle et, donc, par la non-sortie de ces jeux vidéo qui nous manquent tant. Enfin si, Persona 5 Strikers fait une entrée sur PS4 et Little Nightmares II apparaît timidement sur le podium sur la(les) nouvelle(s) Xbox. Voilà voilà...

Mais l'action, c'est du côté des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) qu'il faut aller la chercher. En effet, quelle ne fut pas notre surprise en constatant le retour de Forza Horizon 4 dans ce classement... à deux reprises ! La raison nous échappe un peu étant donné que la dernière saison "Summer" a eu lieu en février, mais soit. Sinon on a aussi droit au retour de quelques autres gloires du passé, boostées notamment par des promotions bien senties (70% de rabais sur Shadow of War).

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 09 Semaine 08 1 Valheim Valheim 2 Forza Horizon 4 Valve Index VR Kit 3 Loop Hero 鬼谷八荒 4 Valve Index VR Kit Persona® 5 Strikers 5 Forza Horizon 4 Persona® 5 Strikers 6 鬼谷八荒 Stardew Valley 7 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Outriders 8 Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition Nioh 2 – The Complete Edition 9 Stronghold: Warlords Baldur's Gate 3 10 Metro Exodus - Gold Edition Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn