Paru sur l'accès anticipé de Steam, Valheim utilise un concept qui marche, et qui rappelle ARK dans sa philosophie : être libre de ses mouvements, et créer son petit microcosme, crafter, miamer, survivre, de temps en temps se mettre sur le pif, etc. Le jeu rencontre un tel succès fulgurant - alors qu'il n'est qu'en accès anticipé - que ça surprend un peu : 3 millions d'achats, 64000 avis sur Steam avec une évaluation très positive, beaucoup de studios aimeraient pouvoir en dire autant en si peu de temps. Ce succès d'ailleurs en fait le 78e titre le mieux lancé sur la plateforme de Gabe Newell. Et pourtant, le jeu visuellement ne claque pas les 3 fesses de Pascal, c'est du Unity DX11 tout ce qu'il y a de plus banal, mais son intérêt est ailleurs. Comme nous l'avons dit, son concept proche d'ARK nous rappelle que ce dernier était une horreur à faire tourner, alors qu'il n'était pas sensationnel ni chargé. Comment se débrouille Valheim ?

Pour le savoir, on file chez Gamegpu, qui a utilisé sa méthodologie habituelle, 3 définitions et un panel plutôt conséquent. À ce stade du développement, le jeu montre qu'il n'a pas une grande appétence pour les rouges en FHD, une RX 6900 XT étant au niveau d'une RTX 3070, une RAdeon VII à celui d'une GTX 1080, une RX 5700 XT en faisant de même avec la GTX 1070, et la RX 590 se faisant distancer par la GTX 1060. En passant en WQHD, ça ne change pas spécialement le classement et les difficultés des Radeon, l'UHD confirme une troisième fois ce statu quo dans les forces en présence. Il n'ay a pas lieu de s'affoler, car ça mouline plutôt bien, le moteur étant souple, et surtout la phase optimisation sera la dernière roue du carrosse, et vu les projet à venir, le titre est parti... pour rester en AA pendant de longs mois, années.