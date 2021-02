Un peu de modding pour achever la semaine. Ça faisait un p'tit moment que nous n'en avions pas traité et puis ça nous changera un peu les idées du hardware que l'on ne peut s'offrir (ou alors très difficilement) en ce moment, des histoires de pénuries et de prix qui gonflent. Le sol du web est jonché de créations PCesques en tout genre, parfois achevées, parfois non, mais ça fait toujours autant de p'tits aperçus du psychique d'un individu, de sa créativité et de son talent au travail manuel. Mais plutôt qu'une création récente, trop lisse et trop parfaite, prenons aujourd'hui quelque chose d'un peu à part, plus brut et même un peu inachevé.

Par exemple, cette œuvre de DeviationAnonymous, un individu ayant visiblement la fibre créatrice, comme peut en témoigner son portfolio de créations d'armures, d'armes et de vêtements pour du cosplay. Ce serait également un fan de Portal, comme nous le prouverait sa tentative de mod de boitier à l'imagine d'une tourelle du fameux titre de Valve. Enfin, « mod » est peut-être un poil réducteur dans ce cas, puisque le « boitier » a été créé par l'auteur lui-même de A à Z en soudant des bouts de métaux, sauf pour le plateau de la carte mère emprunté à un boitier non identifié. L'aventure avait donc commencé fin 2016, avec l'émergence d'un support de carte mère de boitier simplement soudé sur 3 membres faits main.

Quel beau tripode.



Mais c'était début en aout 2017 que les choses s'étaient ensuite réellement emballées. Plusieurs morceaux avaient été ajoutés à la structure de base, en plus d'y avoir appliqué une couche de peinture noire. Le prototype était clairement en train de prendre forme et du (très) vieux hardware non identifié (mais certainement facilement identifiables par les plus « expérimentés ») y avait même été installé pour contrôler l'agencement de l'ensemble et le positionnement prévu pour chaque matériel. A priori, tout avait alors fonctionné comme prévu et sans aucun problème. Bien entendu, c'était encore loin d'être achevé et le plus dur restait probablement encore à venir.

À la limite de la créature cauchemardesque.

Prochaine étape, la tourelle était de retour quelques jours plus tard, cette fois-ci en étant un poil plus propre et mieux agencée, et sans vieux hardware pratiquement dinausoresque. Celui-ci avait alors été substitué par du matos beaucoup plus contemporain et sans nappe IDE ! Plus exactement, une carte mère Gigabyte Z170 G1 Gaming (une assez « belle » bestiole en son temps) surmontée d'un i7-6700K (Skylake), 32 Go de RAM Corsair et une GTX 1080 G1 Gaming de chez GIGABYTE, le tout alimenté par un bloc de 850W 80 Plus Or d'EVGA. On y voit aussi un lecteur CD/DVD, une poignée de ventilateurs Corsair, deux disques durs et un SSD. Certes, le montage est toujours très brut, avec un « cable management » qui peut faire mal aux yeux, de nombreux éléments attachés avec des colliers de serrage et parfois même du scotch — comme le SSD qui pendouillait tout en hauteur. Bref, on sent bien que c'est le genre de structure qu'il valait mieux ne pas emporte pour une LAN party ! Néanmoins, nous ne sommes pas ici pour admirer et juger du pr0n de rangement, mais bien pour revivre un peu l'évolution du processus de création, sans forcément avoir à critiquer les choix effectués.

Le Turret PC et sa source d'inspiration de chez Valve.

Enfin était arrivé le jour de l'étape de la création de la coque de la tourelle — fort probablement la partie la moins évidente du processus. Le créateur avait plusieurs alternatives en tête. La première, un habillage intégralement en mousse ÉVA, à recouvrir avec une couche de vernis-colle Mod Podge, avant d'appliquer la peinture et la couche de finition. La seconde, une carapace de fibre de carbone, qui aurait d'ailleurs été le choix préféré de l'auteur d'un point de vue esthétique, mais dont aucune photo n'a été partagée, hélas. Dans tous les cas, l'ambition était de faire les deux et de décider selon l'apparence finale et la qualité. On peut effectivement voir que la mousse EVA avait bien permis d'obtenir un habillage correct et pouvant convenablement cacher le PC complet à l'intérieur, tout en laissant plus qu'assez d'espace pour mieux ranger les câbles, plus tard.

Le révetement latéral avec sa couche de peinture définitive.

Le hic, c'est qu'alors que la fin semblait approcher, le partage de photo s'était malheureusement arrêté là, mi-aout 2017, et c'est bien dommage, parce qu'on aurait franchement aimé voir l'oeuvre dans son état final. Dans son dernier message, DeviationAnonymous expliquait qu'il ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, mais qu'il a aussi en cours de chemin pu enrichir sa collection d'outils et apprendre de nouvelles techniques de travail, pour ce qui a probablement été son premier mod de boitier de PC et ce qui est en fin de compte aussi la finalité d'une telle expérience, qu'elle que soit la manière dont elle se conclut. Et pour le coup, ce Turret PC fut, malgré l'absence d'une photo du projet achevé, une « déviante » assez intéressante du modding habituel !

Le compte Deviantart de DeviationAnonymous pour un peu plus de photos.

Et si vous participiez en nous envoyant vos superbes trouvailles ou propres créations : photos de pr0n (de PC, hein !), modding, matériel insolite, etc.

On prend (presque) tout à l'adresse ci-dessous !



du-gros-pron [at] comptoir-hardware.com