Entre les jeux chinois, les jeux "sexys" et les accès anticipés en tout genre, on ne sait plus où donner de la tête avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Bon, outre le retour fracassant (faux) de PUBG, on note tout de même que 1/ la hype Rust tient bon, et 2/ Valheim casse la baraque et s'impose comme le jeu du moment, fièrement propulsé par les streamers qui s'en donnent à cœur joie.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 06 Semaine 05 1 Valheim Valheim 2 鬼谷八荒 鬼谷八荒 3 Nioh 2 – The Complete Edition Nioh 2 – The Complete Edition 4 PUBG Total War: WARHAMMER III 5 Rust Valve Index VR Kit 6 Valve Index VR Kit Dyson Sphere Program 7 HuniePop 2: Double Date Rust 8 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 9 Sea of Thieves Mass Effect™ Legendary Edition 10 Dyson Sphere Program Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), elles marquent le retour tant attendu de... Les Sims 4 !! Si on pouvait applaudir, on le ferait, dommage qu'on soit en train de tapoter sur un clavier... Tiens, on n'a qu'à faire ça, tapotez sur votre clavier si vous aussi vous être contents (ou vomissez, au choix). La seule plateforme avec la bougeotte, c'est la PS5, qui voit débarquer un loup-garou pas ouf, mais quand on n'a que ça à se mettre sous la dent... Voilà ce qui arrive quand on lance une console avec un line-up médiocre.