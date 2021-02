Metro Exodus a marqué la fin de la trilogie en mai 2019, avec une gestion primitive du DLSS 1.0 et du ray tracing. Nous avions alors réalisé un test qui permettait de voir que le DLSS ne floutait quasiment pas l'image, tandis que le ray tracing apportait de la cohérence dans les éclairages et ombrages, mais sans que ce soit foufou à l'oeil nu. Il faut croire que le résultat n'était pas assez intéressant, parce que la version Enhanced Edition PC va améliorer tout ça.

Premièrement, les textures devraient être revues. Mais surtout, le ray tracing initialement implémenté va être enrichi des réflexions, d'une illumination globale RT, et ce sera accompagné du DLSS 2.0. Au final, nous jugerons si cette seconde version du jeu est enfin techniquement digne via un test. Elle sera différente de la version pour les nouvelles consoles. Pour conclure, Metro Exodus PC Enhanced Edition ne sera pas un patch à appliquer, mais bel et bien un standalone. Toutefois, cette mouture sera offerte à tous ceux qui ont déjà le jeu. Quand ? Eh beh c'est dans le titre, avant cet été et au printemps, mais on n'a pas la date précise, surement entre le 21 mars et le 21 juin.

