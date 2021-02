On démarre ce bilan hebdomadaire avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) pour constater que les Vikings ont la côte. Sans parler d'Assassin's Creed Valhalla, puisqu'il n'est pas dispo sur la plateforme de Valve pour l'instant, on peut voir que l'accès anticipé de Valheim fait le job sur cette 5e semaine de l'an 2021. Surprise également concernant la présence de notre jeu chinois du moment, déjà présent la semaine passée et sur une solide 2e place. Note aussi concernant TWW3, annoncé dans la semaine et prévu pour l'été prochain.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 05 Semaine 04 1 Valheim Dyson Sphere Program 2 鬼谷八荒 鬼谷八荒 3 Nioh 2 – The Complete Edition Valve Index VR Kit 4 Total War: WARHAMMER III Rust 5 Valve Index VR Kit Cyberpunk 2077 6 Dyson Sphere Program Ori and the Will of the Wisps 7 Rust Red Dead Redemption 2 8 Cyberpunk 2077 Phasmophobia 9 Mass Effect™ Legendary Edition Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 10 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Skul: The Hero Slayer

Et donc si on passe aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), eh bien on reste quand même un peu chez les Vikings malgré tout, et cette fois-ici c'est bel et bien grâce à Ubisoft, dont le titre ne cesse de performer sur consoles. Côté PC, notons le retour de Flight Sim (et de Cyberpunk). Le reste, comme vous pouvez le constater, ne bouge que très peu, ce qui va sans doute durer un moment tant les sorties de ce début d'années s'annoncent éparses...