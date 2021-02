Alors qu'on vous livrait le bilan 2020 de l'Epic Games Store dans la matinée, on reprend tranquillement notre semaine, et plus particulièrement notre lundi, avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Évidemment, point de Hitman 3 ici, étant donné l'exclusivité (temporaire) EGS, mais on note toutefois que Dyson Sphere Program se permet de détrôner Rust pourtant en grande forme grâce notamment aux événements autour du jeu et aux influenceurs multiples entretenant la hype. Puis on trouve une fois de plus un jeu 100% chinois, qu'on vous laisse le soin de zieuter via un copier/coller à faire sur Steam.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 04 Semaine 03 1 Dyson Sphere Program Rust 2 鬼谷八荒 Everspace 2 3 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 4 Rust Dyson Sphere Program 5 Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 6 Ori and the Will of the Wisps Red Dead Redemption 2 7 Red Dead Redemption 2 Phasmophobia 8 Phasmophobia Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 9 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Skul: The Hero Slayer 10 Skul: The Hero Slayer Raft

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), la prophétie s'est réalisée et l'agent 47 s'impose sur les dernières générations de consoles. Les anciennes "gen" se contenteront des miettes, avec un Ghost of Tsushima surprenant en 1re place sur PS4. Mais la grosse baffe, c'est Flight Sim qui se fait détrôner, lui qui tenait bon depuis quasiment sa sortie en août dernier. Le 2e effet Kiss Cool, c'est également le retour de Farming Simulator. Mais où va-t-on ma bonne dame ?