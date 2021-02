Thermaltake lance aujourd'hui un nouveau ventirad simple tour, aux spécifications alléchantes. La marque en janvier avait annoncé ses watercooling AIO TOUGHLIQUID, mais n'avait pas laissé non plus le marché de l'aircooling de côté, avec une série TOUGHAIR éclairée au RGB. L'année dernière aussi, nous avions pu tester le View 51 tg argb, un boital assez sympathique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Thermaltake nous ponds désormais un UX210 ARGB, un ventirad simple, qui semble bien équipé et qui est proposé à un tarif assez agressif sur le marché. Nous allons donc détailler tout cela et voir quels avantages celui-ci peut nous proposer face à ses concurrents.

Nous sommes en face d'un produit doté de 5 caloducs de 6 mm de diamètre, avec une surface de contact en cuivre nickelé. Bien entendu, on retrouve une bonne quantité d'ailettes, dans un format simple tour, surplombé d'un moulin 120 mm à roulement hydraulique. Ce ventilateur pour accélérer jusqu'à 2000 tr/m pour un débit d'air de 72,3 CFM, une pression statique de 2,31 mm H2O et des nuisances sonores annoncées à 34,3 dBA. La durée de vie du moulin est annoncée à 30 000 heures de fonctionnement. Les dimensions de l'engin sont de 136 mm x 74 mm x 153 mm (LxPxH), il passera donc un peu partout, du moment que vous n'avez pas un boîtier ultra compact. Sinon, vous aurez aussi le droit à un éclairage ARGB compatible avec la plupart des softs de contrôles, de quoi bien ambiancer votre PC à travers votre superbe paroi en verre trempé.

La plupart des sockets sont pris en charge, avec un support chez Intel des LGA1200, LGA 115X et LGA2066. Chez AMD on restera sur de l'AM4, AM3+, AM3, AM2, AM2+, FM2, FM1 ce qui reste amplement suffisant pour la majorité des personnes. De toute manière, on reste sur une dissipation à 150W, ce qui laisse assez de marge pour la plupart des processeurs. Le tarif de lancement est positionné à 39,99$, ce qui le confronte à titre d'exemple aux bien connus DeepCool Gammaxx GTE V2 et Cooler Master 212 Black Edition.