Plus qu'un jour avant qu'on puisse poser nos mains sur Cyberpunk 2077. Nous attendrons également d'avoir des pilotes finalisés, des versions GOG sans Denuvo, et les patches day one pour avoir un avis plus carré que ce que la presse a remonté, ne profitant d'aucune de ces améliorations, et qui a donc fait un rapport sur leur version. Nvidia a bossé avec les devs pour implémenter le Ray Tracing et le DLSS, et il a fait ses tests en interne, qui valent ce qu'ils valent, mais qui donnent une bonne idée quand même. Nous ferons les nôtres assurémment !

Comme on peut le voir, sans DLSS, c'est compliqué. Les RTX 3080 et 3090 en FHD tournent autour de 60 images par seconde, ça montre la violence du truc. En UHD, sans DLSS, on retourne à l’âge de glace tellement les valeurs sont faibles. Le jeu avec Ray Tracing seul sera extrêmement compliqué, le DLSS est donc obligatoire pour ce titre avec Ray Tracing. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas encore trop de jeux avec le DLSS, c'est que tout seul il ne présente qu'un intérêt moyen, alors qu'il prend tout son sens avec le Ray Tracing. Il est donc tout à fait plausible que penser qu'il sera proposé de plus en plus au gré des jeux offrant le RT.

Et surtout quand on voit ces scores, on comprend pourquoi le Ray Tracing ne peut pas tourner encore sur les Radeon. Pour rappel, ces dernières bénéficient, selon nos analyses, d'unités en RT moins efficientes, il y a de grands risques qu'elles s'effondrent encore plus que ne le font les Geforce RTX. Et comme le "DLSS" sauce rouge ne peut tourner que sur les unités de calcul classiques, il y aurait collision de puissance. En effet, si les Stream Processor sont déjà saturés par le jeu, comment AMD va libérer de la puissance à ce niveau pour appliquer un AA type DLSS permettant de grappiller de précieux pourcentages, qui, à terme, permettront d'appliquer du RT ? Et quel type de RT et dans quelle qualité ? Pour mémoire, Nvidia a dédié des unités qui ne font que ça, les tensor cores, en parallèle du calcul de rastérisation. Ça fait plein de questions légitimes, mais à la vue des résultats des verts, on peut comprendre la raison qui explique qu'il n'y a pas de RT sur les Radeon au lancement du jeu, il y a certainement un gros travail d'optimisation à faire côté AMD, et ce n'est encore pas prêt, mais ça risque d'être compliqué. Déjà que ça l'est sur une RTX 3090 !