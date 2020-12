Coffee Lake Refresh, c'était quelle génération Core déjà ? Et quelle révision de Skylake ? 5 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10 ? Il faut avouer que répondre à ces deux questions est compliqué tellement le géant bleu a manipulé les chiffres pour faire croire à de la nouveauté. C'était donc la 4è révision Skylake et la 9è génération. C'étaient les CPU de la série 9000, avec les Pentium et les Celeron associés. Depuis deux jours, Intel a entamé sa démarche de mise aux rebuts de cette génération, avec un arrêt des commandes et des distributions comprises entre le 12 mars et le 25 juin, aussi bien pour les versions boite que Tray pour les OEM.

Il faut dire qu'à cette date en mars, Comet Lake aura déjà 10 mois de vie, donc sa fin, et Rocket Lake ne saurait tarder puisque prévu pour le même mois 2021. C'est donc une retraite tout ce qu'il y a de plus logique, mais c'est surtout la dernière famille à être sur LGA1151, donc tous ceux qui veulent remplacer leur CPU par un des plus gros de la 9è série, c'est maintenant ou jamais, après c'est changement de mobale et de CPU obligatoire vers le LGA1200. Ceux qui veulent voir la liste peuvent mater le PDF en lien ci-dessous, 117 ko, c'est léger.