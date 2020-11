Vous reprendrez bien encore un peu de Cyberpunk 2077, hein ? En tout cas, d'après les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), visiblement il y a des clients prêt à déguster ce bon p'tit plat que nous concocte CD Projekt Red. Et encore, on rappelle que ce jeu sera bien évidemment disponible sur GOG, ce qui nous semble au passage un choix plus judicieux mais bon, vous faites comme vous voulez. Pour le reste, ça bouge très peu mais on sent quand même que les soldes sont là puisque même PUBG revient dans le peloton.

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on croyait le classement sur Xbox One un peu cassé du fait de la non présence du dernier Assassin's Creed, mais il n'en est rien, c'est Forza Horizon qui est de retour, devant Watch Dogs qui tient bon. Ailleurs, ça ne change pas ou presque pas, mais on notera avec une joie non contenue que les Sims font une belle perf sur PC, et ça nous rassure. On avait vraiment peur qu'il leur soit arrivé quelque chose...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 47 Semaine 46 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Microsoft Flight Simulator Assassin's Creed Valhalla FIFA 21 2 Les Sims 4 – Édition Standard Assassin's Creed Valhalla Forza Horizon 4 Les Sims 4 – Édition Standard Call Of Duty: Black Ops Cold War Watch Dogs: Legion 3 Les Sims 4: Escapade Enneigée FIFA 21 Watch Dogs: Legion Farming Simulator 19 – Édition Platinum FIFA 21 Dirt 5