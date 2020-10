Le 10 novembre prochain, on pourra tâter des aventures du Viking chez les rosbifs, un jeu chevelu blond au corps musclé qui rend fou de jalousie notre Pascal. Et loin de venir exprimer ses questions existancielles à grands coups de tatane dans la cabine des gens scandinaves, il préfère venir chez les Anglais pour leur expliquer son point de vue. En gros, la trame des Assassin's Creed ne change pas, à l'instar de celle des Far Cry. Par contre, c'est surtout visuellement que la saga évolue, et le dernier Odyssey était bien plaisant même si affreusement gourmand. En parlant de gourmandise, matons ce qu'Ubisoft nous demandera pour y jouer :

et alors ? MINI Reco Eleve Enthousiaste ultra Cible 1080p30 1080p30 1080p60 1440p60 2160p30 Preset Bas Elevé Elevé Très élevé Ultra CPU R3 1200 ou i5-4460 R5 1600 ou i7-4790 R7 1700 ou i7-6700 R5 3600X ou i7-8700K R7 3700X ou i7-9700K GPU R9 380 ou GTX 960 4Go RX 570 8Go ou GTX 1060 6Go RX Vega 64 ou GTX 1080 RX 5700 XT ou RTX 2080 SUPER RX 5700 XT ou RTX 2080 RAM 8 Go 8 Go 8 Go 16 Go 16 Go Stockage 50 Go HDD 50 Go SSD 50 Go SSD 50 Go SSD 50 Go SSD OS W10 x64 W10 x64 W10 x64 W10 x64 W10 x64

Ça cogne fort quand même, et pour avoir a minima du 1080p à 60 images par seconde avec le preset élevé, il faudra être bien équipé. Pour l'anecdote, le moteur 3D est l'AnvilNEXT, et Anvil en anglais signifie enclume, un nom prédestiné ! On remarque aussi qu'il faut une RTX 2080 SUPER pour le 1440p, et une RTX 2080 pour le 2160p, alors que le preset est moins avantageux en 2160p. Probablement que la fréquence d'image cible l'explique, mais le nombre de pixels qui augmente entre les deux définitions aurait pu légitimer au moins une SUPER en 2160p, voire une 2080 Ti. Il faudra quand même rester mesurés sur les réglages, sous peine de souffrir de gros ralentissements, finalement comme tous les autres Assassin's Creed.