Alors que les pilotes Nvidia avaient tendance à améliorer les soucis d'instabilité, en lissant, semble-t-il, les pics électriques émis responsables des crashes, les tests ont montré que cela n'était pas forcément associé à une baisse des performances. EVGA délivre un BIOS qui peut sembler fou sur le papier. En effet, il concerne une seule carte de tout son catalogue, la RTX 3080 ForTheWin 3 Ultra, et lui octroie une enveloppe thermique élargie à 450W. Il ne fait d'ailleurs que ça, EVGA n'assure pas pour autant le moindre overclock, ni le moindre gain en performance avec ce BIOS. En effet, avec GPU Boost 4, si la température est trop élevée, les fréquences chuteront même si l'enveloppe thermique est élargie.

Il faudra bien s'assurer d'avoir une tour super ventilée, ou de monter du watercooling sur votre carte si vous voulez vraiment faire mumuse avec elle, autrement il y a un double risque qui plane sur vous, d'une part de n'avoir rien à y gagner en performance, et d'autre part d'avoir un flash BIOS qui foire (encore que pour ce dernier cas, la carte en a deux !) EVGA demande également d'avoir une alimentation 850W au minimum, et estampillée 80PLUS Or ou mieux. Qui pour tenter un feu d'artifice avec une HEDEN 480W ? (Source TPU)