Passée inaperçue pendant nos superbes French Days, l'offre d'Amazon IT sur le Crucial MX500 1 To est toujours d'actualité. Le prix du SSD est de 90.09 € livraison comprise, après décduction d'un coupons de 4,50 € lors du paiement. Le modèle équipé d'un contrôleur Silicon Motion SM2258 et de puces TLC Micron est tout désigné pour booster une machine en manque de réactivité ou pour servir de stockage rapide dans une machine de jeu ! Les débits annoncés sont de l'ordre de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture, avec des accès aléatoires autour de 90K IOPS. Il dispose d'une garantie de 5 ans et d'une endurance donnée pour 197 Go d'écriture par jour. Notre lien vers l'offre est juste en dessous.

Si vous préférez gagner de la place, orientez-vous vers le format M.2 et ce SSD NVMe de chez PNY. Il s'agit du XLR8 CS3030 déjà présenté dans nos pages, et que l'on trouve à bon prix toujours chez nos amis italiens. Le tarif proposé pour la version de 500 Go est de 63,35 € livraison comprise, soit un peu moins de 7 € de mieux que la meilleure offre proposée dans l'hexagone. Le modèle est équipé d'un contrôleur Phison PS5012-E12 et de puce de mémoire TLC. Les débits donnés sont de l'ordre de 3500 Mo/s en lecture, 2000 Mo/s en écriture et il est accompagné d'une garantie de 5 ans. Côté endurance, il est question de 800 To sur cette durée. Voyagez vers ce beau pays qu'est l'Italie en suivant notre lien juste en dessous.