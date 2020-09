Une chose qui aurait pu décevoir au lancement des RTX 3000, ce sont les fréquences en fonctionnement annoncées. Rarement limitées du fait d'un Turbo Boost 4 bien plus généreux que ses prédécesseurs sur Turing, on peut penser que les attentes espéraient des fréquences assumées de 2000 MHz, supérieures à ce que les Turing offraient, en sachant qu'elles étaient quasiment toujours systématiquement supérieures selon le modèle de carte graphique et l'efficacité de son refroidisseur. Vous pouvez retrouver ces données sur ce billet consacré à Ampere, vous y verrez ces fameux MHz un peu à la baisse générale.

Et on se prend à rêver de ce que pourrait donner une RTX 3090 à 2000 MHz ! Et on pourrait même se demander si une carte le pourrait, vu que l'on a 1.7 GHz en boost. Cela ferait déjà une bonne augmentation, mais apparemment, chez EVGA, on a ce qu'il faut pour y parvenir, et même dépasser. Sans jamais l'affirmer, le constructeur a teasé une image de son Precision X1, son logiciel à tripoter du transistor, et on y voit la RTX 3090 FTW3 poussée à 2.1 GHz, ce qui reste bien mieux que les fréquences officielles, mais en assumant qu'il y a bien des chances que les cartes carburent plus en jeu, à condition que le nouveau GPU Boost soit aussi souple que le 4.

Au final, on attend de voir ce que donnerait un tel engin poussé, en UHD. Et à vrai dire, un cap devrait être franchi, mais c'est le rôle des testeurs de testouiller et de tout nous dire, à partir du 24 septembre par exemple ! (Source VDCZ)