Codemasters a publié une rustine pour son jeu F1 2020. Dedans, on y lit surtout des corrections de bugs, comme le volant Xbox One qui ne contrôle plus voiture et caméra en même temps, la vidéo de célébration qui se déroule correctement, et ainsi de suite jusqu'à 14 items. C'était quand même de petits bugs mais qu'il fallait éradiquer. Le 15e item, quant à lui, est d'ordre plus technique.

En effet, il active le DLSS dans sa version 2.0, dont la qualité n'a plus rien à voir avec les premiers jeux qui ont inauguré le DLSS. Il se sélectionne sur la même ligne optionnelle que le TAA et le FidelityFX, et comme on s'en doute, il améliore les performances. Au contraire de la solution AMD qui n'a pas pour vocation à améliorer les performances, mais juste l'affichage en jouant sur le Sharpening et le Luma Preserving Mapping, et en le faisant bien pour toutes les cartes, le DLSS permet un gain ciblé aux seules RTX. Vous pouvez retrouver l'explication au fonctionnement du DLSS 2.0 sur cet article.

Vous avez donc pu lire le "pour de bon cette fois" dans le titre, c'était pour rappeler que l'année dernière, le patch 1.07 sur F1 2019 activait le DLSS, avant d'être vite retiré, et d'être carrément oublié par la suite. Cette fois on tient le bon bout ! Nous avons donc voulu voir quels types de gains on pouvait avoir avec le DLSS 2.0 sur ce jeu, qui a la réputation, via son moteur, d'être déjà très souple et de mouliner correctement même sur de hautes définitions. Nous avons obtenu les résultats suivants :

On le voit, si la RTX 2080 Ti gagne de la patate, son niveau initial était déjà bien élevé. C'est en revanche la RTX 2060 SUPER qui se retrouve dans une situation plus confortable, permettant alors à l'UHD de devenir plus que facile, alors que la carte n'est pas franchement taillée pour ça. Si vous possédez le jeu, il sera mis à jour en version 1.08, et à condition de posséder une RTX, vous pourrez en profiter.

C'était ça, la F1 en 2010, sur le premier retour sur PC !