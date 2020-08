Il faut un temps un fer de lance du format mini-ITX, le SUGO de Silverstone a connu la gloire avant de disparaitre. En effet, les évolutions d'un modèle à l'autre se concentraient surtout autour de l'esthétique, mais globalement l'évolution était minime. On pensait que la saga avait pris fin, c'était sans compter sur les ingénieurs. En effet, ceux-ci viennent de rempiler et on peut dire qu'ils se sont sacrément creusé la cervelle pour faire renaitre de ses cendres SUGO. Voici donc SUGO 14.

On a un boitier qui mesure 368 mm de profondeur x 247 mm de largeur x 215 mm de hauteur, pour un poids de 8.48 kg. Il n'accepte que du mini-ITX et mini-DTX, il offre un emplacement 5.25" (sauf si un radiateur est monté dedans) transformable en une baie 3.5", 2 baies 3.5" à condition qu'il n'y ait pas de radiateur installé , et 3 baies 2.5" sans condition.

Le refroidissement est confié à l'arrière par un 120 ou un 140mm, en sachant que le 120mm est fourni, et sur le côté 2x120 ou 2x140. Il y a une équerre de fixation qui permet d'y coller un AIO de 240mm avec un waterblock ne dépassant 55mm. Il y a 3 slots d'expansion, ce qui aura fatalement son importance pour une carte comme la RTX 3090 si on en croit le leak de samedi. Sur la face avant, il y a 2 ports USB 3.0, un port USB 2.0 et les prises son classiques.

Le bloc d'alimentation est ATX PS2, ne doit pas excéder 150mm, le ventirad CPU sera limité à 182mm (c'est-à-dire ne le sera pas finalement), la carte graphique à 330mm. C'est donc un boitier classique sur le papier, et pourtant, Silverstone a rendu sa machine très modulable avec une tonne, ou presque, de configurations possibles, et ce grâce à la présence des 4 panneaux interchangeables, deux étant pleins, deux étant en mesh. Et donc vous pouvez faire pivoter l'ensemble pour vous offrir plus d'adaptabilité à vos composants, et surtout le refroidissement : carte mère horizontale ou verticale ? Il y a 8 pieds fournis.

Par exemple, vous pouvez monter dedans un AIO de 240mm côté CPU, avec un panneau en mesh, et de l'autre côté la carte graphique triple slot, et il vous reste de la place pour un moulin sur le haut et un autre à l'arrière. Et vous avez donc une multitude de montages qui font de ce boitier un fol espoir pour ceux qui veulent une machine de folie dans un encombrement contenu, mais sans sacrifier la puissance ni le cooling. Le seul hic, on pourrait lui reprocher son look un peu austère, la faute incombant beaucoup à cette bande orange. Un test serait le bienvenu !