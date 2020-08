Les amateurs de jeu de stratégie au tour par tour sont aux anges, pensez donc, A Total War Saga: Troy arrive dès demain et sera d'ailleurs téléchargeable gratuitement sur l'Epic Store pendant les 24h premières de son lancement, comme nous vous l'avions déjà annoncé il y a quelques semaines lors d'un Gamotron dominical. Bref, Creative Assembly remet le couvert avec cet énième opus de la saga Total War, cette fois-ci basé sur Troie (Troy in english), mythique cité disparue et siège de nombreux récits historiques.

Donc comme d'hab, c'est la Gigabyte RTX 2080 Gaming OC de notre bécane de test associée à un vaillant Ryzen 3800X et 16 Go de DDR4 @3600 MHz qui va se charger de faire tourner le bench intégré au jeu. On se prend donc le preset Ultra et on le compare avec le preset Low, ni plus ni moins. On notera que le preset Ultra ne met pas les armées au max, il est possible d'afficher encore plus d'unités lors des bastonnades, tout comme l'antialiasing qui n'est pas poussé au max non plus, puisqu'il est calé sur du 4x alors qu'on peut le monter à 8x. Bon, la différence de rendu est là, les différences de perf aussi, on vous laisse mater ça en 4K UHD, si vous le pouvez bien entendu.