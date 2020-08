Si vous aimez la AORUS Master de chez GIGABYTE dans sa sauce Z490, et que vous lui avez spécialement réservée un CPU de 10e génération bleue bien testicouillu, alors vous vous êtes sûrement posé la question de son refroidissement. En effet, pour obtenir des fréquences à la hauteur de sa maîtrise du 14 nm, Intel a dû pousser lourdement les limites de consommation de ses processeurs, de quoi faire grincer des dents les ventirads de classe moyenne.

Quoi de mieux donc que de se tourner vers le refroidissement à eau ? Outre les performances, ce système permet également de doucher les VRM, ces petits composants chargés de découper la tension de sortie d’alimentation pour la redistribuer au processeur, la légère perte inhérente au processus se dissipant sous forme de chaleur dans un radiateur habituellement passif. À ce poste, les Slovènes de chez EKWB ont sorti leur artillerie habituelle, et ce sont 2 modèles de waterblock dit « full cover » qui sont désormais disponibles à la vente : les EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Master D-RGB Monoblock, en finition Acteal ou Plexiglas. Dans les deux cas, les bousins bénéficient de l’habituelle synchronisation RGB via une prise à trois broches ARGB, bien évidemment synchronisable via le RGB Fusion de GIGABYTE.

Néanmoins, avec un tarif de 169,90 € quelle que soit la variante décidée, il faudra être drôlement fortuné pour s’équiper d’un tel accessoire. Cependant, sachant que la mobale concernée est elle-même facturée à 390 $ environ, et qu’il faut encore rajouter un CPU digne de ce nom, la clientèle cible se devra de toute manière d’être aisée. Avis aux amateurs de matériel bleu sans compromis ?