C'est pas tout récent, mais comme un remaster sort demain, on vous propose un aperçu de Destroy All Humans en avant-première. Du Mars Attacks en jeu vidéo, de la destruction, du grand n'importe quoi... bref, de quoi se défouler un pwal pour bien commencer la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live vers 17h30