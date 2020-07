Forcément, avec une semaine de décalage, les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) ne témoignent que du passé. Bon, un passé pas trop lointain, ça va, on va s'en remettre, mais un passé quand même. Ce qui nous fait dire ça cette semaine, c'est bien évidemment les résultats surprenants de F1 2020, que ce soit sur PC ou sur consoles. Pensez donc, sur PC le dernier titrer de Codemasters passe devant les Sims, sur PS4, il passe devant TLOU2, et sur Xbox il passe devant... Sword Art Online. Bah oui mais sans exclusivités, c'est dur hein.

Chez Valve, les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) se portent bien aussi. Là il n'y a pas de décalage, donc F1 2020 fait un score honorable mais pas un carton non plus, logique. En revanche, Death Stranding... On vous laisse terminer cette phrase, vous aussi vous avez des yeux. Mention spéciale pour Neon Abyss, le potentiel futur Isaac, ou pas, mais qui fait tout de même une belle 10e place. Méritée.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 28 Semaine 27 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Red Dead Redemption 2 F1 2020 - Seventy Edition F1 2020 - Seventy Edition Red Dead Redemption 2 The Last Of Us Part II Call Of Duty: Modern Warfare 2 F1 2020 - Deluxe Schumacher Edition The Last Of Us Part II F1 2020 - Deluxe Schumacher Edition Les Sims 4 - Édition Standard GTA V : Édition Premium GTA V : Édition Premium 3 Les Sims 4 - Édition Standard F1 2020 - Deluxe Schumacher Edition Sword Art Online: Alicization Lycoris Farming Simulator 19 – Édition Platinum Final Fantasy VII Remake Red Dead Redemption 2