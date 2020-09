Crysis s'offre un trailer technique plus poussé, et en 8k !

Est-ce pour en mettre plein la vue, ou inciter à la dépense, sûrement un mélange des deux, mais voilà que Crytek met un dernier tour de vis à son Remaster de Crysis. C'est demain que le bousin sera lancé, et il est important d'effacer des mémoires le piètre teaser du mois de juillet, qui a très bien pu déclencher le report du lancement initial d'une paire de mois du fait de réactions acerbes des joueurs. Marquer les esprits, et permettre aux jeunes gens d'aujourd'hui, mais minots d'hier, de découvrir, si ce n'est déjà fait, un monument du jeu vidéo, même si perfectible.

C'est le CryENGINE qui opère, dans sa dernière version, ou du moins la 5.7, puisqu'il y a une introduction du Ray Tracing via le moteur maison depuis cette mouture, comme on vous l'expliquait dans ce billet qui remonte quand même à 15 mois en arrière ! Il n'y a pas que ça, des textures plus fines, plus de polygones pour moins d'effet pointu (les rochers par exemple), une flotte mieux rendue avec une transparence mieux restituée, ça et bien d'autres choses que vous pourrez découvrir dans cette vidéo comparative 2007/2020, et cerise sur le nombril, elle est même affichée en 4320p60, ou8k, si votre connexion internénette le permet. À voir avant de craquer, ou pas !