Quand Nvidia a dévoilé son monstrueux GA100, c'est légitime de le dire avec pas moins de 54 milliards de transistors, soit 2.5x plus que le GV100, on se demandait comment il ferait pour faire des arbitrages sur les déclinaisons Geforce Gaming. Si des rumeurs circulent sur la chose, on ne sait toujours rien d'officiel, sans oublier l'architecture qui sera retenue, incluant le ratio cuda cores, RT cores et Tensor cores, à supposer que ce soit celle-ci qui le soit !

Alors qu'il se pourrait très bien que ce soit un GA102 qui animerait les 3 plus grosses Geforce, voici qu'une de ces cartes aurait été détectée sur le ranking de 3DMark. C'est un score Graphic Time Spy qui a été relevé à 18257 points, soit un peu plus de 30% devant la RTX 2080 Ti Founders Edition. On notera que le benchmark ne reconnait pas bien le GPU, il moulinerait à 1935 MHz, et sa mémoire est détectée en tant que 6000 MHz. Vous comprenez bien que les doutes liés à la nature du GPU, ainsi que la mauvaise lecture de la VRAM (à moins que ce soit un exemplaire de préproduction pauvrement équipé), font qu'il n'est pas possible de dire s'il s'agit de l'hypothétique RTX 3080, 3080 Ti, 3090 ou Titan.

Un tel gain serait excellent s'il s'agissait de la plus petite des trois cartes prévues, ce qui laisserait une patate dingue vis-à-vis du flagship de l'armada Ampere. On rappelle qu'une RTX 2080 Ti est environ 40% plus véloce qu'une GTX 1080 Ti sur notre panel vaste de jeux, ou chacun d'eux représente un moteur 3D différent. L'explosion du nombre de transistors permet ce genre de supputation et de "rêve".