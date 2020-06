Dans la gamme AMD, le Ryzen 5 3600 est de loin le plus populaire, peu cher, efficace, il constitue une mise à jour plus que crédible pour tous ceux qui veulent se débarrasser de leur vieux quadcore Intel ou de leur Bulldo AMD. Fort du même constat, Intel a donc élaboré un CPU qui aurait les mêmes spécificités, et surtout qui s'en approcherait financièrement. Le Core i5-10400F occupe ce poste, lui qui a hérité de 6 coeurs et 12 threads, de l'Hyper-Threading, de fréquences correctes dignes du 9400F avant lui (2.9/4.3 GHz), de 3Mo de cache L3 par rapport aux Core de 9è génération, et d'un tarif officiel plus bas, 157$ contre 199$, même si ce 3600 se trouve plus bas en général. On rappellera qu'ASUS et ASRock peuvent le pousser automatiquement via leurs technologies liées à la fréquence de base du baseclock.

Alors est-ce que tout ça suffit pour en faire un CPU concurrentiel ? TPU a fait le test. En applicatif, ça ne suffit pas même si c'est proche, surtout overclocké via le baseclock, en gaming en revanche ça suffit quelle que soit la définition, mais comme l'applicatif, l'écart reste inférieur à 5 points, soit une paille absolument invisible lorsque vous serez en mouvement. Le reste appartient à chacun, ses analyses, LGA1200 et AM4 étant destinés à encore accueillir une nouvelle génération de CPU, Zen 3 avec Vermeer côté rouge, Rocket Lake archi ice Lake en 14nm côté bleu.