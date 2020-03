Gears of War, devenu Gears, est une série qui a basé sa réputation sur un gameplay nerveux et des aventures pleines d'action. C'est sûr que c'est moins tranquille qu'un épisode des Feux de l'Amour ! Le dernier Gears 5 appellera un Gears 6, puisqu'il y a des choses encore non achevées dans le scénario. Mais si le gameplay, qui au final n'a pas beaucoup évolué depuis le premier épisode, vous lasse, peut-être apprécierez-vous le jeu Gears Tactics.

Cette fois, le titre passe en vue 3/4, entièrement 3D, il va falloir prendre le rôle de Gabe Diaz, un chef autoproclamé d'un groupe de survivants aux attaques locustes 12 ans avant le premier Gears of War. Ce jeu se joue au tour par tour, donc il faudra bien calculer ses déplacements et actions pour gagner la partie, ce mode de jeu impose une approche tactique intéressante. Le bousin sortira sur PC le 28 avril, sur W10 UWP, et sur Steam, au prix absolument démoniaque dont Microsoft s'est fait spécialiste, à savoir 70 boules bien pesées. Y en a qui ont du mal à comprendre chez la Raymonde... dématérialisation ne signifie pas prix de malades. Pour voir ce que vaut le jeu, et pour peu que vous ayez envie de cramer 70€ malgré le confinement, voici une vidéo de gameplay ci-dessous.