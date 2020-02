Après la lancée des casques sans-fil durant 2019, l'année 2020 poursuit la lancée des fabricants à supprimer le câble des cache-oreilles sonorisés. Mais malgré tous les efforts, il restera le câble pour le rechargement de l'appareil, avec parfois un manque d'évolution sur ce plan-là en gardant le vieux port micro USB. C'est dans l'objectif d'aller un peu plus loin que HyperX sort donc son nouveau casque sans-fil, le Cloud Flight S, avec un concept encore peu fréquent dans le domaine : l'appareil peut se recharger par induction via le standard Qi, permettant de s'affranchir totalement du câble sur le casque.

Le Cloud Flight S reprend donc le concept d'un casque sans-fil en Surround 7.1 - uniquement sous Windows via le Dongle USB - avec des écouteurs de 50 mm en néodyme, un classique pour le fabricant. Pour les caractéristiques sonores, nous serons sur une réponse en fréquence de 10 Hz à 22 kHz et une impédance de 32 ohms. Pour le microphone la sensibilité est de -40,5 dBV pour des fréquences allant de 150 Hz à 18 kHz, ce qui permettra d'entendre correctement votre voix à travers votre chat vocal préféré. Mais ici la vraie nouveauté, c'est l'utilisation du standard Qi pour le rechargement par induction. Il permet de rendre compatible le casque à la recharge sans-fil sans utiliser d'appareil maison de chez HyperX, le standard étant existant déjà dans d'autres domaines : smartphones, tablettes, appareils connectés... Ce qui pourrait devenir intéressant à l'avenir, si des tapis permettant la charge par induction - comme le Corsair Qi MM1000 - se démocratisent, ce qui serait plus simple pour la recharge : il n'y aura plus qu'à poser ses périphériques sur le tapis à la fin de la session de jeu.