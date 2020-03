Sorti en avril 2018, God of War a été largement plébiscité par le public, à juste titre. Vous n'avez pas de PS4 et vous voulez voir un ex-Dieu reconverti en père de famille ? Pas de problème, on a ça en stock. Attention, âmes sensibles s'abstenir, c'est quand même une série bien violente au cas où vous ne le sauriez pas déjà... avec aussi une direction artistique mythique ! N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "❤ Suivre").

aujourd'hui à partir de 17 h