La rédaction du Comptoir est un mélange très hétéroclite de personnalités et de compétences, mais, en cette année 2020, nous nous devons également de faire exemple de parité. En effet, si les cheveux longs et le RGB rose de Guillaume ou la sensibilité de Matthieu et celle de Nicolas permettent de rattraper le manque de féminité de l’équipe, il faut avouer que la dose de crânes brillants et de barbes n’aide clairement pas à équilibrer les rapports de force. C’est donc pour cela que l’équipe a pris la décision forte de voir large, et a ainsi proposé à une charmante inconnue — pour internet — d’intégrer l’équipe.

Afin de lui faire connaître le pire et de tester son mental, Nicolas et Guillaume se sont chargés de tester les compétences et qualités de la jeune femme en question. En effet, il faut que la belle dispose d’un mental d’acier pour survivre au caractère méditerranéen de Thibaut et Thierry ou encore celui en acier trempé des gars de l'Est, Matthieu et Eric, sans oublier nos joyeux lurons du Sud-Ouest que sont Pascal et Thomas. Alors, est-ce que l’entretien est réussi, ou vous devrez patienter encore quelques années pour voir apparaître des femmes dans la rédaction ? Bien entendu, la réponse se fait en vidéo, le confinement nous oblige à changer nos méthodes en ce qui concerne le recrutement afin de limiter les risques de contagion... ou pas, puisque l’équipe est déjà habituée au travail à distance !

Craquerez-vous pour ce délicieux petit pancake ?