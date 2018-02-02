Un Benchmark Final Fantasy XV pour le fun

Ca ne court plus beaucoup les rues ! Les benchmarks 3D se font rares, et hormis des sociétés spécialisées dans cette discipline comme Futuremark ou Unigine, il n'y a plus de sources. Et pourtant il n'y a pas si longtemps, certains jeux étaient proposés en pâture sous forme de bench 3D à essayer, ce qui avait le mérite de voir le moteur tourner en direct, et donner un côté ludique avec un score et des options à régler. Mais ça n'existe quasiment plus. En tout cas, Square Enix est coutumier du fait, et a souvent offert du test Final Fantasy pour promouvoir ses titres.

Celui de Final Fantasy XV vient d'arriver, et il vous permettra de vous adonner à une bonne séance d'onanisme en UHD, la classe. Nvidia est même partenaire du jeu et promeut Ansel de son côté, alias son utilitaire ingame de capture d'écrans à partir de scènes 3D, sympa mais loin d'être nécessaire. Si vous voulez le tester, là, de suite, que vos chevilles tremblent, que vous dégoulinez de partout, sachez que sans fibre il faudra attendre un peu. 3.7 gigots sur la balance, ça use vite son modem ma p'tite dame ! On va donc vous demander de régler le Luminous Engine en 1080p/UHD en haute qualité. Donnez nous vos scores en commentaires en précisant le CPU, la RAM et la carte graphique. Bon bench ! On compilera ça dans 10 jours !