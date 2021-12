Le CES 2022 n'est pas déclaré comme salon dématérialisé, pourtant il en prend le chemin. Le rebond de la pandémie COVID a déjà poussé plusieurs acteurs majeurs de l'IT à célébrer le salon depuis leurs propres locaux, désertant toute présence physique sur Las Vegas. Ainsi, Intel, NVIDIA, AMD, Lenovo, Amazon, GM, Google, Meta, Twitter, Pinterest, Waymo et d'autres ont déjà annoncé qu'ils ne s'y rendront pas, mais devraient publier des infos dans le cadre du salon. D'autres comme T-Mobile s'y rendront, mais en nombre très limité.

Un coup dur de plus vient d'être enregistré par les organisateurs, Microsoft n'ira pas sur Las Vegas, et restera bien au chaud depuis ses bureaux de Redmond. Certes, l'organisation du CES ne veut pas basculer le salon en dématérialisé, mais si les gros ne sont pas là, qui ira ? Et pour quelle fréquentation ? On peut imaginer qu'il serait compliqué d'annuler un tel salon si proche de son ouverture, et que des frais énormes ont été engagés pour l'organiser et le tenir, mais il s'en trouve d'ores et déjà vidé de sa substance par les principaux acteurs. Souhaitons-lui quand même bonne chance. Pour l'anecdote, les 3 et 4 janvier sont des journées pour les médias, et du 5 au 8, tout le monde peut y aller, c'est open-bar !

L'affiche officielle !