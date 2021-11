Il y a quelques jours, nous pointions du doigt que les prix sur les cartes mères les plus haut de gamme avaient explosé. Alors que 1000 € constituaient une barrière psychologique impensable il y a 10 ans, ASUS venait tout simplement de pulvériser celle-ci avec sa Z690 Extreme Glacial à plus de 2200 €. Pour le coup, il y a un waterblock qui inclut VRM, CPU, Z690 et même slot M.2, le tout d'origine EKWB. Nul doute que ce bloc coûte une fortune à fabriquer et sera compliqué à rentabiliser tant ils seront peu à investir dans une telle carte. Malgré cela, GIGABYTE a quand même intégré un écran LCD sur le WB afin de dévoiler les températures du CPU et de la carte maman. On pensait ASUS seul sur ce créneau du très cher, on avait tort.

GIGABYTE lui aussi a mis au point une carte mère, nommée Z690 AORUS Xtreme Waterforce, munie d'un waterblock moins ambitieux que celui de son concurrent. En effet, il recouvre CPU et VRM, quelques éléments de puissance et des composants qui chauffent, mais point de Z690 ni de M.2. Le reste est dans la norme de ce que l'on attend pour ce genre de carte, avec du réseau Ethernet 2.5 GbE et 10 GbE, du WiFi 6, elle est forcément complète. Les slots RAM semblent eux aussi tournés à 90°, comme sur la MSi GodLike Z690 de ce matin. En tout cas, on a bien bossé chez GIGABYTE, parce qu'en faisant la somme de tous les composants, un par un, on arrive aussi pile poil à 2200 $, ou 1900 € chez un revendeur australien, quasiment autant que le modèle ASUS.

Ce tarif s'expliquerait aussi par la rareté, il y aura 200 modèles fabriqués, pas un de plus. A vos biftons !