La monstrueuse Godlike Z690 continue a jouer à cache-cache, mais ne devrait maintenant plus tarder à venir compléter le catalogue Z690 de MSI. On a récemment pu découvrir le PCB supputé de la future belle et heureusement qu'on a pu le faire, car l'image du jour (malheureusement low-res) de la carte habillée ne nous en aurait absolument rien montré !

En effet, hormis avec le p'tit rectangle autour du socket, la future Godlike se garde bien de montrer ne serait-ce qu'un autre millimètre de son énorme PCB E-ATX. D'une certaine manière, cela évoque un peu l'armure lisse d'une carte mère NZXT, mais MSI est clairement allé beaucoup plus loin. Il s'agira donc possiblement de la carte mère la plus couverte de l'histoire, le fabricant a même prévu des caches amovibles pour les slots PCIe x16, de même que pour les emplacements de la mémoire DDR5. Ce qui veut aussi dire que tous les connecteurs seraient donc à angle droit afin d'être accessible depuis les côtés. Au moins, l'agencement des câbles promet d'être bien propre.

Il y a fort à parier qu'elle possédera également une backplate, l'inverse serait étonnant. Pour sûr, avec une telle quantité de métal et de plastique en vue, la bestiole sera assurément bien lourde. En plus d'être ornée d'un éclairage ARGB assez présent, ce serait aussi la première carte mère à intégrer un écran LCD de 4 pouces environ, dont l'affichage sera probablement personnalisable à souhait. Bref, comme convenu, la Z690 Godlike s'annonce bien comme une très bonne prétendante au titre de « carte mère de tous les excès », il ne lui manquera à vrai dire que le watercooling. Mais même sans la partie flotte, gageons qu'elle coûtera déjà une somme pas bien raisonnable ni réaliste pour 99 % d'entre nous. Sinon, à quel moment faut-il se dire que c'est peut-être un peu « too much », même si c'est mignon (subjectivement) ? (Source)