Alors que Kolink nous sortait ses forteresses il y a trois jours à peine, voilà que les Hongrois persistent dans le domaine des boitiers avec un nouveau venu nommé Rocket Complex. Comme son nom l’indique, le bousin fait partie de la série des Rocket — rien à voir avec la salade — ce qui se traduit par un format réduit pour une compatibilité mini-ITX uniquement.

Agencé en forme de tour avec une base quasi carrée de 214,5 par 212,5 mm, la Complex s’étend sur 448,5 mm de haut soit 20,4 L en tout : de quoi caser des alimentations SFX ou SFX-L maximum, un GPU format 2,8 slots (on n’arrête pas le progrès) de 330 mm de long via un riser (PCIe 4.0). Vous aimez de surcroît voir votre matériel ? Pas de souci, la fusée possède une face latérale en verre trempé ! Pour le reste, la connectique, placée sur le dessus, se compose d’un port USB 3.2 en Type-C (gen2 ?) et un 3.0 en type-A, classique. Enfin, le refroidissement n’est pas en reste, car un système de refroidissement liquide peut y être installé, dans la limite de radiateur de 240 mm, et un waterblock de 62,5 mm de haut maximum. Si vous préférez le plus traditionnel aircooling, alors votre ventirad ne devra pas dépasser 110 mm de haut. Notez cependant que les deux emplacements latéraux de 120 mm sont les uniques moyens de fixer des moulins, et sont dès l’origine peuplés par deux ventilateurs Kolink Classic 120 PWM. Certes, le boîtier est recouvert d’un nid d’abeille sans mesh ni filtre à poussière, ce qui devrait faciliter le flux d’air au détriment de la propreté.

Si la boîte est disponible à la vente dès aujourd’hui, il va falloir un peu de motivation pour s’en procurer une, car, à 169,90 €, mieux vaut avoir le portefeuille bien épais. Après tout, quand on aime, on ne compte pas... si ?