Après avoir fait le tour des (nombreuses) cartes mères Z690 de GIGABYTE, rendons une petite visite au zoo de MSI. Comme à son habitude, le constructeur a fait un peu moins fort que ses compatriotes taïwanais en matière de quantité, vous ne trouverez chez lui « que » 14 modèles Z690 pour l'instant, en sachant que certains manquent encore à l'appel, dont une référence GODLIKE et la PRO Z690-P DDR4. Au vu des monstruosités hors de prix qu'on dévoilé les autres fabricants au sommet de leur catalogue respectif, nul doute que MSI n'y manquera pas non plus, le fabricant garde probablement le « meilleur » pour la fin. Pour l'instant, sa gamme culmine avec la MEG Z690 ACE, suivie d'un paquet de modèles aux nomenclatures déjà bien connues, si ce n'est peut-être pour la FORCE, qui semble vaguement vouloir imiter le style épuré d'une AERO de chez GIGABYTE. Comme chez les autres, MSI aussi a fait un effort de proposer un certain nombre de variantes DDR4, mais il faut avouer qu'il n'y en a pas tant que ça, seulement 4 pourront fonctionner avec l'ancienne génération de DRAM.

La nouvelle gamme Z690 semble avoir été très majoritairement calquée sur la précédente à base de Z590. Sur le plan esthétique, beaucoup apprécieront certainement le fait que la plupart des modèles de MSI sont toujours très sobres, avec une tendance un peu moins portée vers l'intégration à outrance de RGB, tant mieux. En matière de spécification, l'on y retrouvera naturellement les nouveautés introduites avec le nouveau chipset Z690. Tandis qu'il y aura aussi du WiFi 6E pour certaines d'entre elles, notons tout de même qu'aucune des cartes mères n'embarquera plus que de l'Ethernet 2,5 GbE et aucune ne profitera du Thunderbolt 4. On imagine que ces caractéristiques seront toutefois présentes dans la future GODLIKE, si elle est amenée un jour à exister.

La majorité est équipée d'un système de refroidissement de bonne taille, sans aucun doute indispensable, on l'imagine. Toutes ont aussi de quoi refroidir au minimum l'emplacement M.2 le plus proche du socket. À vu d'oeil, elles sont aussi toutes équipées d'un étage d'alimentation plus ou moins conséquente, on sait que la MEG Z690 ACE propose du 19 + 1 + 2 pour 105A, 19 + 2 pour les UNIFY, une capacité qui semble être la norme pour les modèles haut de gamme de cette génération. Par contre, MSI n'a pas fait l'effort d'indiquer cette caractéristique pour les autres modèles, dommage.

Sur les 14, 5 modèles apparaissent pour l'instant en magasin, avec des prix allant de 999 € à 339 €. Sans surprise, ça pique. Ci-dessous, vous retrouverez les visuels de toutes les cartes référencées pour l'instant sur le site officiel du fabricant, ainsi que le lien vers le catalogue en question, afin de pouvoir explorer la chose vraiment en détail à votre g uise.