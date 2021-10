Suite et fin de la saga "quel truc à télécharger" avec CPU-Z qui passe enfin en version 1.98. Celle-ci détecte mieux et restitue mieux les données des CPU Lader Lake, les instructions AMX (Advanced Matrix Extension) sont de la fête, et enfin l'étrange Ryzen 4700S vendu soudé sur une carte mère avec GDDR, en provenance des loupés de la XBox, est aussi détecté. C'est tout mais c'est pas mal pour cet utilitaire incontournable, qui a vu sa notoriété monter avec les fuites d'Alder Lake depuis un gros mois.