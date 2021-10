Dans la famille Alder Lake, je voudrais le petit frère ! Le 12600K est celui que sera le plus timidou des 3 qui seront lancés (la chose est également vraie avec les KF), mais pas le moins inintéressant. Pour ceux qui viendront d'un gros 5900X/5950X ou 10900K/11900K, la chose sera peut-être moins vraie, mais pour les autres, ce CPU pourrait réserver un rapport prix/perf des plus intéressant. 6 coeurs P avec Hyper-Threading, donc 12 threads comme ses frangins depuis le 10600K, et 4 coeurs E qui ne devrait pas être de la bouillie d'Atom mais bien des unités sous perfusion de Viagra tout en étant estampillés "Efficience"

Avec l'aide de Tum Apisak, on a des infos sympas. Sous CPU-Z, et avec plusieurs RAM signées OLOy, Corsair et Teamgroup, toutes en DDR5 4800, le CPU a poutré de 760 à 773 points en monothread, et de 7156 à 7220 en multithread. Si vous vous demandez par rapport aux autres processeurs, en monothread, c'est au-dessus de tout ce qui existe, hormis ses deux grands frères Alder, et bien au-dessus des 5800X et 11900K. Ces derniers sont autour des 6500 points. On peut voir, sur ce bench spécifique, qu'Alder promet beaucoup, et c'est donc impatient et curieux que nous attendrons de voir les tests officiels et plus ouverts. La question de savoir si Alder est à Intel ce que Ryzen 1000 fut à AMD devrait trouver une réponse bientôt.