Myst est de retour. Si ça ne parlera pas aux plus jeunes, ça évoquera de bons souvenirs aux plus anciens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un jeu d'aventure vue première personne, mais du genre pointer et cliquer, c'est-à-dire que vous évoluez de plan en plan fixe, avec possibilité d'interactions sur chacun d'eux. Il a été mis à jour, pour la 4e fois depuis son lancement en 1993, mais clairement cette version est celle qui se veut la plus techniquement réussie, tout en permettant de jouer en continu, plus plan par plan. Derrière l'Unreal Engine 4 se cache du ray tracing, du DLSS, et du FSR. Gamegpu a fait le test bien entendu.

UE4 oblige, en 1080p, les cartes vertes sont plus qu'à l'aise, ce qui ne signifie pas que les rouges ne le sont pas, elles le sont juste un peu moins. On notera quand même qu'en haut, les RTX 3080 et 300 Ti sont 50 et 74 ips plus élevées en moyenne. En bas, la RX 590 juste devancée par la GTX 1060 affichent 78 et 92 ips. Dès qu'on met du RT, ça se resserre en haut, le DLSS permettant aux RTX 3080/3080 Ti d'être encore en tête, le FSR permet aux RX 6800 XT et 6900 XT de recoller franchement, mais un comparatif visuel de la qualité d'affichage est essentiel pour juger de la pertinence des chiffres.

En 1440p sans RT, ça ne change pas beaucoup, on notera que les RX 6800 XT et 6900 XT se rapprochent des RTX 3080/3080 Ti, GTX 1060 et RX 590 étant à quasiment 60 ips. L'ajout du RT permet au DLSS et FSR de briller, et de minimiser grandement l'impact négatif du ray tracing. Enfin, en UHD, classiquement, le classement ne varie pas, mais on notera une grande quantité de cartes débutant autour des 40 ips, à vrai dore les RX 590 et GTX 1060 sont les deux seules à être distancées, avec respectivement 25 et 30 ips. En haut, on tape du 139 avec la RTX 3080 Ti. En activant le RT, le FSR permet aux RX 6900 XT et 6800 XT de prendre la première place, étrangement, mais la qualité visuelle prime, nous devrions la tester prochainement également.