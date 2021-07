Ces derniers mois, les signes se sont multipliés concernant le rôle prévu par Intel pour son futur nouveau socket LGA1700, qui sera introduit avec Alder Lake et de sa compatibilité avec la génération suivante Raptor Lake, et par conséquent d'une rétrocompatibilité avec la première susnommée. Deux générations sur un socket ne seront évidemment pas du luxe, cela correspondra tout simplement au rythme habituel d'Intel, y faire passer une troisième serait la véritable révolution pour le fondeur, mais il est fort probable que Meteor Lake — qui sera la première gamme de CPU 7 nm d'Intel — aura des besoins bien différents de ses prédécesseurs et nécessitera donc surement un nouveau socket.

En attendant, à la liste des indices en faveur d'une plateforme LGA1700 « universelle » pour Alder Lake et Raptor Lake simultanément vient s'ajouter la déposition par un sous-traitant d'Intel de résultats de tests auprès de l'organisation SATA-IO — responsable de la gestion et du support de la spécification SATA — pour le prochain contrôleur « Alder-Raptor Lake PCH-S SATA Controller ». C'est une étape indispensable pour un fabricant de s'assurer de la compatibilité et du respect des spécifications d'un nouveau produit, et qui laisse effectivement circuler bon nombre d'information sur des nouveautés auprès d'organisation comme celle-ci, mais aussi la PCI-SIG et l'USB-IO.

L'indice se trouverait ici dans le nom du contrôleur, semblant « confirmer » qu'Alder Lake et Raptor Lake pourraient effectivement utiliser les mêmes chipsets, supposément ceux de la série 600, qui correspondraient ici aux identifiants 7AB0, 7ACB, 7A30 et 7A4B. Mais attention, la compatibilité avec un chipset ne signifie évidemment pas que chaque CPU sera automatiquement compatible avec toute mobale LGA1700, il y aura certainement d'autres critères à prendre en compte, comme d'habitude.

Rappelons qu'avec la première série LGA1700 et ses chipsets 600, Intel devrait faire un passage à la DDR5, mais le fondeur laisserait finalement de côté le PCIe 5.0 contrairement a ce qui avait été pressenti jusqu'ici. On peut donc supposer que c'est la série 700 qui introduira cette compatibilité avec l'arrivée de Raptor Lake. À voir ce que cela signifiera pour le support du PCIe 5.0 pourtant annoncé avec Alder Lake. Il faudrait donc attendre la deuxième série LGA1700 pour pouvoir s'en servir ? Pour sûr, Intel a déjà bien cogité sur la future segmentation... (Source)