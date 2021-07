Aujourd'hui, rien d'historique ni de très intellectuel, ce qui nous intéresse c'est du gâteau, littéralement !

Comme le notre, le calendrier de l'informatique est régulièrement jalonné d'événements pouvant être célébrés, par exemple le lancement d'un produit, l'atteinte d'un objectif, un anniversaire, un salon... Et qui dit « célébration », dit aussi « nourriture » (sinon c'est une arnaque et personne ne viendrait) ! L'informatique étant généralement une passion et par conséquent un aspect important d'une vie, il n'est pas rare que cet univers serve aussi de source d'inspiration pour célébrer un passionné lorsque l'occasion se présente. Après tout, combien de fois vous êtes-vous arrêté devant votre nouvelle pièce montée de hardware, admiratif face aux couleurs chatoyantes et formes appétissantes, et vous êtes-vous dit « bordel, je te mangerai bien toi », sans avoir réalisé que vous n'étiez pas seul dans la pièce ? Comment ça, « jamais » ?

Bon, on ne s'étalera pas plus sur le plaisir gourmand que Guillaume prend à tripoter les PCB de ses cartes graphiques fraîchement sorties du four, ou Matthieu submergés sous un velouté de claviers et Thierry sur son lit de boîtiers craquants... Heureusement, il existe une parade relativement saine et halal pour vraiment manger votre hardware : se mettre à la pâtisserie ! On avait d'ailleurs déjà un peu essayé le truc par nous-mêmes, spécifiquement dans l'idée de manger du vomi de licorne (à chacun ses p'tits plaisirs perso), et franchement ce n'était pas facile, la pâtisserie, ça ne s'improvise pas, mais que ne ferait-on pas pour s'inventer de nouvelles excuses (comme s'il en fallait) pour s'en (re)mettre plein la pense et reprendre une bonne cuillerée de diabète ? Bref, place aujourd'hui aux créations comestibles inspirées de notre univers et parfois presque aussi vraies que nature !

Oh, AMD en premier ? C'est des fanboys au Comptoir, c'est sûr !

On demande Lisa Su à la découpe !

Ouf, tout va bien, y a de l'Intel aussi ! Plutôt sucette ou gros cake Atom ? La légende dit que le goût en resta dans la bouche au moins aussi longtemps que le 14 nm.

PS4, PS5 et Xbox Series X... Et un Carbide 540 AIR de chez Corsair. Le genre de gâteau où l'on ne sait pas trop par quel bout commencer...



Des cartes mères gâteaux aussi riches en sucre que nos vraies mobales le sont en petits composants ! BSOD de l'estomac et du foie en vue...

Visiblement, Radeon et gâteau ne faisaient qu'un à une époque. Les beaux jours étant revenu chez AMD, à quand les cakes RDNA ?

Forcément, GTX et RTX aussi se mangent. À défaut de pouvoir l'acheter, cuisinez-la ! On admet que la dernière ressemble à une création digne de ce qu'on arriverait à faire au Comptoir.