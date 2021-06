Les blocs d'alimentation ne sont pas dans un domaine ou le matériel bouge beaucoup, mais les dernières générations de CPU et de GPU ont obligé les fabricants à revoir leurs copies. De plus, il est de plus en plus fréquent de rencontrer des configurations de petite taille avec des monstres de puissance casés au chaussepied. C'est donc dans cette optique que FSP met à jour une de ses gammes de PSU, les DAGGER Pro, qui sont au format FSP et qui passent en mode pleine puissance afin d'obtenir deux nouvelles références très similaires en 750 et 850 W.

Basé sur du tout modulaire, ces boites à jus permettront d'utiliser les plus gros composants puisque nous avons le droit à 2 câbles 4+4 pour le CPU et 4 câbles PCIe 6+2 pour les autres composants comme la carte graphique, mais il y a de grandes chances que la taille d'un boitier en mini-ITX ne permettent pas de les employer comme il se doit. Toutefois, nous sommes sur du 80PLUS Gold en monorail, avec un assemblage optimisé des différents PCB, ce qui laisse présager que nous aurons une bonne qualité dans la distribution du courant et de l'alimentation.

Au niveau de refroidissement et du bruit, le ventilateur de 92 mm dispose d'une courbe personnalisée pour sa rotation, avec un rapport similaire entre le modèle de 850 W et de 750 W. Néanmoins, le mode semi-passif sera plus efficace sur la version 850 W, qui risque de s'enclencher moins facilement lorsque votre PC reste au repos ou en mode bureautique. Ces modèles devront être disponibles durant le mois de juillet dans nos régions, aux tarifs de 179,99 € (750 W) et de 209,99 € (850 W).